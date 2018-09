Allemagne : 30 milliards d’excédent !

C'est une question à 30 milliards d'euros qui enflamme le parlement allemand. Comment dépenser le gigantesque excédent budgétaire du pays ? Baisser les impôts, augmenter les dépenses, chaque député à son idée. La distribution d'argent a déjà commencé : 4 milliards en plus pour les armées et 4 milliards en plus pour les retraités. Chacun veut sa part du gâteau.

Une cagnotte qui n'est pas vouée à être dépensée

À Dusseldorf, les personnels soignants réclament plus de moyens dans les hôpitaux. "Mon problème c'est qu'on doit faire beaucoup trop de choses et en trop peu de temps. Je n'y parviens pas", témoigne une infirmière en grève. Une cagnotte que beaucoup voudraient utiliser pour moderniser les infrastructures du pays. Le revers de cet excédent massif : l'Allemagne dépense peu pour ses routes ou ses écoles. À Berlin, une directrice se plaint de ne pas pouvoir réaliser des travaux. "Les fenêtres ne sont pas isolées, c'est un problème l'hiver", explique-t-elle. Angela Merkel l'a annoncé, la priorité n'est pas de dépenser cet argent, mais au contraire, de le garder de côté pour les prochaines années, lorsque l'économie allemande sera peut-être moins performante.

