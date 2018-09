Innovation : l'ascenseur du futur

Prendre l'ascenseur, c'était jusque ici quelque chose de très classique. Mais bientôt l'expérience va changer radicalement. L'ascenseur du futur, sans câbles, va vous transporter vers le haut, mais aussi horizontalement. L'appareil est en train d'être testé dans une tour au beau milieu de la campagne allemande. C'est un fabricant d'ascenseurs qui l'a construite et ses ingénieurs mettent la dernière main à ce projet inédit. "Ce n'est pas un petit pas, c'est une révolution complète. Le système est complètement différent, ça n'a rien à voir avec les ascenseurs traditionnels à câbles. Le seul point commun c'est de transporter des personnes", explique l'ingénieur Martin Fetzer. La cabine se déplace sur des rails magnétiques et des sortes d'aiguillages permettent de l'orienter dans le sens que l'on veut. Cela ouvre des possibilités nouvelles pour se déplacer rapidement dans un grand bâtiment.

Le premier ascenseur du futur dès 2021 ?

Aux quatre coins du monde, c'est la course au gigantisme. Les grattes-ciel sont de plus en plus hauts et les ascenseurs traditionnels ne répondent plus à l'offre. Dans la tour d'essai, les ingénieurs procèdent aux derniers réglages avant la mise sur le marché : un promoteur a déjà prévu d'en installer un dans une tour qui doit être achevée en 2021, à Berlin (Allemagne).

