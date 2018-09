Feuilleton : passeport pour une nouvelle vie (5/5)

Luc Lagouche a été affecté en 2011 dans l'école française de Nairobi, la capitale du Kenya. Dans cette enceinte à l'abri de l'agitation de la capitale, il enseigne à une classe de CE2. Très vite, cet instituteur de 47 ans a ressenti le besoin de s'impliquer dans son pays d'accueil. "Quand je quitte ma classe, je vais dans un monde différent avec des problématiques différentes. Par contre, j'ai le fil rouge de l'éducation", raconte-t-il.

Luc Lagouche, aussi directeur sportif de l'équipe de foot locale

Alors à peine les cours terminés, Luc Lagouche file au volant de sa voiture, direction Kibera, en périphérie de Nairobi. Le plus gros bidonville d'Afrique de l'est où vivent des centaines de milliers d'habitants. Un concentré de misère. Luc Lagouche était venu voir à l'origine par curiosité. Il est devenu l'improbable directeur sportif de l'équipe de foot locale. Depuis cinq ans, quelques soient les conditions météo, ce Cambrésien d'origine vient voir s'entraîner le club des "Black Stars". Sa passion du foot et son immense volonté d'aider l'ont poussé à s'investir.

