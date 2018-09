Californie : des évacuations face aux flammes

À l'arrêt sur une autoroute, cernée par les flammes, une conductrice filme une scène de chaos, en Californie, aux États-Unis. Elle croit sa dernière heure venue, jusqu'à l'arrivée miraculeuse des pompiers. Depuis mercredi 5 septembre, des incendies ravagent la Californie : 22 000 hectares sont déjà partis en fumée. À cause de la végétation très fournie, le feu est particulièrement compliqué à maîtriser. "On est sur une technique indirecte en essayant de surtout protéger les maisons qui sont ici", raconte un pompier mobilisé sur place.

400 000 hectares ont été brûlés depuis le début de l'été

Des dizaines d'habitants on dû être évacués dans des zones plusieurs fois touchées par les incendies. "On est vraiment à bout de nerfs. On était tout juste à l'abri, on pensait qu'on pouvait tout réinstaller après les feux précédents et maintenant on est à nouveau en plein dedans", déplore un habitant. C’est l'un des pires étés que la Californie ait jamais connu, avec au total 400 000 hectares brûlés depuis le mois de juin.

