Landes : du glyphosate au pied des pins

Du miel contenant deux fois plus de glyphosate que la norme européenne est impropre à la consommation. Jean-Pierre Duluc, un apiculteur, vient de perdre toute une partie de sa récolte. Pourtant, ses ruches sont installées dans un endroit bucolique du parc naturel des Landes de Gascogne (Landes). Mais pour débroussailler certaines parcelles de la forêt de pins maritimes, des sylviculteurs utilisent du désherbant à base de glyphosate. Après l'épandage, il ne reste plus qu'un tapis de branches mortes à terre.

Les sylviculteurs assurent que l'utilisation du glyphosate est moindre

"Je me retrouve avec ma récolte de miel polluée puisque les abeilles sont allées butiner des fleurs qui ont été certainement arrosées avec des produits", explique Jean-Pierre Duluc. Pour les sylviculteurs, l'utilisation du glyphosate est moindre et sert à favoriser la pousse des pins. Quant au syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, il indique préconiser le débroussaillage mécanique et condamne l'utilisation du glyphosate en forêt.

Le JT

Les autres sujets du JT