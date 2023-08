Environnement : la dune du Pilat a grandi d’un mètre

Durée de la vidéo : 1 min.

FRANCE 2

Article rédigé par France 2 - R. Moquillon, T. Breton, N. Titonel France Info - decoupe

La dune du Pilat, déjà la plus grande d’Europe, a grandi d’un mètre en un an. C’est ce qu’indique l’observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine. La morphologie de ce joyau du littoral évolue au gré des vagues et des vents.

Toujours aussi belle et désormais un peu plus haute. La dune du Pilat, du sable à perte de vue sur 3 km de long et un point culminant à 103,6 mètres selon les derniers relevés. C’est 1,2 mètre de plus que l’année dernière, soit quelques marches à gravir en plus pour les courageux. Les dimensions surprennent parfois plus d’un. "Les dunes ça évolue tout le temps (...) mais effectivement je ne m’attendais pas à une hauteur aussi importante", confie une femme.

La dune en évolution constante La dune est chahutée, dessinée par les éléments comme le vent et les marées. Entre 2009 et 2022, elle avait perdu près de cinq mètres de hauteur. En perpétuel mouvement, la dune progresse également vers la forêt. "C’est le vent qui permet vraiment à la dune de progresser vers l’intérieur des terres, vers la forêt. La dune est en évolution constante", affirme Louise Poupin, responsable de communication du syndicat de la dune du Pilat.