Vosges : à la découverte du jardin de Berchigranges

C'est un petit coin de paradis niché sur les hauteurs des Vosges. Le jardin de Berchigranges attire de plus en plus de touristes, avec ses plus de 4 000 espèces de fleurs. Le site spectaculaire a été façonné par un couple d’amoureux de la nature.

C'est une petite oasis au milieu de la forêt vosgienne, un jardin aux mille surprises à Granges-Aumontzey, un havre de paix. Bercé par le doux chant de l’eau, le jardin est admiré par les nombreux visiteurs. "Il y a des fleurs partout, on ne sait pas où regarder", précise une femme. Dans le jardin de Berchigranges, il est possible de faire visiter trois hectares de balade. "On resterait bien une heure", précise un visiteur.



Un endroit quasi vide il y a 30 ans

L'endroit idyllique était pourtant vide il y a 30 ans. Ce fut le fruit des travaux de Thierry et Monique Dronet. "Quand je suis arrivé ici, c’était une plantation installée sur une ancienne carrière de granite. Puis on a commencé à installer les plantes sauvages", précise le premier. Aujourd’hui, leur jardin propose plus de 4 000 variétés de plantes, celles qui ont pu s’adapter au climat vosgien. Mais ces dernières années, il a fallu s’adapter au réchauffement climatique. "Ce n’est plus nous le patron maintenant, c’est la nature", explique Thierry Dronet.