Gironde : la dune du Pilat mesure un mètre de plus qu'en 2022, atteignant 103,6 mètres

L'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine rend public ce lundi la hauteur de la dune du Pilat, en Gironde. Elle mesure 103,6 mètres, c'est un mètre de plus que l'an dernier.

La dune du Pilat est plus grande d'un mètre, rapporte lundi 31 juillet France Bleu Gironde. Elle mesure désormais 103,6 mètres, soit 1,2 mètre de plus, précisément, qu'en 2022. Comme chaque année, la célèbre dune a été mesurée en mai dernier par l'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine qui vient de rendre public les résultats.

Tous les ans, la dune la plus haute d'Europe gagne ou perd de la hauteur. En 2015 par exemple, elle mesurait 109,4 mètres : sa taille la plus haute observée depuis le début de ces études topographiques sur la morphologie et les mensurations de la dune, en 2009.

En revanche, l'année dernière, en 2022, l'Observatoire avait mesuré l'altitude la plus basse depuis 2009, précisant qu'elle avait perdu 5,5 mètres entre ces deux dates (107,9 mètres en 2009 contre 102,4 mètres en 2022).

En plus de la hauteur, l'Observatoire note également que la crête de la dune est très mobile, selon les vents. Par exemple, cette année, elle s'est déplacée de 120 mètres vers le nord-est. A noter que la dune se déplace en général constamment vers la forêt, en s'étalant, progressivement.

Selon l'Observatoire, la modulation de la hauteur peut alors être liée à deux "épisodes significatifs de fortes vagues et de vent" qui ont touché la côté : en novembre 2022 et pendant la tempête Larisa en mars dernier. "Ces conditions particulièrement énergétiques favorisent les évolutions des cordons dunaires et sont généralement à l’origine de déplacements qui peuvent atteindre plusieurs mètres, voire quelques dizaines de mètres selon les secteurs", précise ainsi l'Observatoire.