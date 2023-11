Élection de Javier Milei : selon le correspondant du journal "La Croix" en Argentine, "les Argentins et les Argentines ont voté pour leur propre bourreau"

Éric Domergue, correspondant du journal "La Croix" en Argentine, est l’invité du 19/20 de franceinfo pour réagir à l’élection de Javier Milei à la tête du pays.

Javier Milei a été élu président de l’Argentine avec plus de 55% des suffrages. Éric Domergue, correspondant du journal La Croix en Argentine, est l’invité du 19/20 de franceinfo pour décrypter cette élection. "J’ai l’impression que les Argentins et les Argentines ont voté pour leur propre bourreau. Ça, on le verra dans les prochains mois", explique-t-il. Ce qui est frappant, c’est la différence de voix entre les deux candidats. "La différence est énorme, beaucoup plus large que ce que l’on pouvait imaginer", estime le journaliste.

Quarante ans de démocratie en Argentine

Éric Domergue se dit très inquiet tant pour la partie économique que politique. "Symboliquement, ou pas, le jour où Javier Milei arrivera au pouvoir, le 10 décembre, ce sera le quarantième anniversaire de la démocratie", rappelle-t-il.