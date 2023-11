Vrai ou faux Comment fonctionnent les sites web qui proposent des places en Ehpad ?

Des sites web proposent aux internautes de les aider à trouver une place en Ehpad. Comment fonctionnent-ils ? Leurs pratiques sont-elles honnêtes ? Les équipes de la cellule "vrai ou faux" ont enquêté.

Trouver une maison de retraite le plus rapidement possible, c’est la promesse faite par de nombreuses plateformes sur Internet, comme "cap retraite". Le fonctionnement de ces sites est plutôt simple. En quelques clics et en rentrant les informations nécessaires, vous êtes censés obtenir une sélection qui correspond à vos besoins. Est-ce vraiment le cas ? Les équipes de la cellule "vrai ou faux" ont décidé de chercher une résidence située près de la commune de Senlis (Oise). Quatre établissements sont proposés. Seulement, il existe au moins trois autres établissements, plus porches de Senlis. Pourquoi n’apparaissent-ils pas ?



Quid du fonctionnement

Les résidences proposées par le site sont tous des établissement "partenaires", autrement dit elles rémunèrent la plateforme et les montants sont parfois très élevés. Interrogée sur le fonctionnement du site, une conseillère assure que les établissements qui ressortent sont ceux "où il y a de la place, de la disponibilité", partenaire ou non. Concernant les Ehpad plus proches, elle indique : "Je ne vois pas de disponibilité au sein de ces Ehpad."

Sans nouvelle de la conseillère, les équipes ont demandé directement aux établissements en question s’ils leur restaient de la place. "Oui, j’ai une chambre de disponible actuellement. J’ai une placette libre depuis une semaine", confirme l’une des directrices de ces Ehpad. Cet Ehpad n’a pas payé la plateforme et n’est pas proposé aux internautes. Les associations de représentants de personnes âgées dénoncent ce genre de pratiques. Contacté, l’organisme "cap retraite" se défend de ces accusations et affirme n’avoir reçu aucune plainte sur ses pratiques.