Italie : un procès XXL pour des membres de la Ndrangheta

À l’issue d’un procès contre la Ndrangheta, 207 personnes ont été reconnues coupables et ont été lourdement condamnées. Le point sur ce procès hors norme.

Sur les 338 accusés, 207 sont reconnus coupables et condamnés à des peines allant jusqu’à 30 années de prison. Les prévenus sont des mafieux, mais aussi des complices, des policiers de haut rang, des fonctionnaire et des élus locaux. Un ancien sénateur a été condamné à 11 ans de réclusion, à l’issue d’un procès hors norme contre la Ndrangheta, un groupe mafieux qui détient le quasi-monopole du trafic de cocaïne en Europe.



Une organisation puissante

"L’importance de ce procès est énorme au niveau national, mais aussi au niveau européen et mondial. La Ndrangheta est l’une des organisations les plus puissantes au monde", assure Federico Cafiero De Raho, ancien procureur général anti-mafia. En 2007, une vendetta sanglante en allemande projette la Ndrangheta sur le devant de la scène. Les corps de six Italiens sont découverts dans deux véhicules. Longtemps sous-estimée, la pieuvre calabraise a étendu ses ramifications et son mode opératoire violent dans une quarantaine de pays. Le procès n’empêche pas la Ndrangheta de prospérer. Son chiffre d’affaires annuel est estimé à une cinquantaine de milliards d’euros à travers le monde.