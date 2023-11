Guerre entre le Hamas et Israël : le traumatisme des enfants de Gaza

Le sort des enfants de Gaza inquiète tout particulièrement. 5 500 enfants se trouveraient parmi les 13 000 tués depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Des enfants constatent les dégâts causés par une frappe aérienne sur un immeuble résidentiel de Rafah, dans la bande de Gaza. Certains récupèrent des vêtements dans les décombres, seule trace de vie au milieu du champ de ruines. La situation des enfants à Gaza empire de jour en jour. Le manque d'eau, de nourriture, les déplacements forcés et les bombardements quotidiens depuis le 7 octobre, mettent la vie de plus d'un million de jeunes Gazaouis en danger.

Soutien psychosocial

Ces derniers sont témoins des atrocités de la guerre et en proie au traumatisme et à la dépression. "Lorsque que les combats cesseront, le coût pour les enfants et leur communauté sera supporté par des générations à venir. Avant cette dernière escalade, plus de 800 000 enfants à Gaza (…) avaient été identifiés comme ayant besoin de soins de santé mentale et d'un soutien psychosocial", affirme James Elder, porte-parole de l'UNICEF.