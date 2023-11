Guerre entre le Hamas et Israël : des otages seraient détenus dans l’hôpital al-Shifa

L’armée israélienne a dévoilé des vidéos sur lesquels on peut voir un otage, détenu par le Hamas, dans l’hôpital al-Shifa. Selon elle, il y en aurait au moins un autre.

Sur une photo de l'entrée de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, fournie par l'armée israélienne, on peut apercevoir un pick-up blanc et des hommes armés. À l'intérieur, la caméra filme un groupe qui pousse un homme vêtu de bleu. Au ralenti, on voit autour de lui un individu avec un couteau de boucher et un autre filmant avec son téléphone portable. L'armée israélienne a fourni plusieurs clichés de l'homme en bleu. Malmené dans les couloirs de l'hôpital, elle le désigne comme un otage, soit népalais, soit thaïlandais.

Un tunnel dans l’enceinte de l’hôpital

L'armée israélienne affirme qu'un otage a été amené à l'hôpital sur un brancard. Il semble être blessé à la main. Aucune source indépendante n'a pu confirmer les images fournies par Tsahal, qui expliquait, dimanche 19 novembre, avoir découvert l'entrée d'un tunnel dans l'enceinte de l'hôpital, avec un escalier en colimaçon profond de 10 mètres et un couloir de 55 mètres.