Énergie : la géothermie, une source d'énergie propre, exploitée au Kenya

Au cœur de la vallée du Rift (Kenya), le parc d'Hell's Gate renferme des roches fumantes. Avec une activité volcanique très dense, elles produisent des vapeurs naturelles. "La vapeur ici est vraiment très chaude, quelque chose autour 120° C, c'est brûlant. Et tout ça vient de réservoirs d'eau qui se trouvent à environ 1 000 mètres de profondeur", indique Christine Katana, géologue. Le principe de la géothermie est simple : des puits géants récoltent la vapeur d'eau pour l'acheminer vers des centrales électriques.



"Pour nous, la géothermie c 'est la meilleure énergie"

Au Kenya, 5 centrales sont en état de marche et une 6ème est en construction. Elles alimentent un tiers du pays en électricité. "Pour nous, la géothermie c'est la meilleure énergie. C'est la moins chère, on la trouve sur place, elle n'est pas dangereuse et surtout écologique", explique Cyrus Karingithi, ingénieur de la centrale géothermique d’Olkaria (Kenya).