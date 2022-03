Covid-19 : Hong Kong submergée par une cinquième vague dévastatrice

Dans les hôpitaux de Hong Kong (Chine), lundi 21 mars, le personnel est submergé par le Covid-19. Les malades âgés et peu vaccinés attendent en plein air. Le taux de mortalité dans le pays est le plus élevé au monde et les cercueils manquent. "Il y a beaucoup de morts dues au Covid-19 à Hong Kong en ce moment", indique Lo Hin Wing, président de l'association des pompes funèbres. Le variant Omicron aurait contaminé la moitié des 7,5 millions d'habitants Hongkongais.



Une stratégie zéro Covid

En combinaison de protection, les soignants font du porte-à-porte pour réaliser des tests dans la ville. Hong Kong applique la politique zéro Covid, qui oblige chaque malade à être isolé et enfermé pendant 14 jours dans des centres de quarantaine en préfabriqué. À Hong Kong (Chine), les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits. Les commerces et les écoles sont fermés. La ville, la plus densément peuplée au monde, n'est pour l'instant pas confinée.