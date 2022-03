Guerre en Ukraine : entretien exceptionnel avec le président Zelensky

Malgré la guerre en Ukraine, le président Zelensky arrive à l’entretien souriant et disponible. Sa résidence est gardée comme une forteresse. La journaliste de France Télévisions, Agnès Vahramian, demande au président comment il se sent et s’il peut voir sa famille. Volodymyr Zelensky répond "aujourd’hui, je me concentre essentiellement sur mon travail (...) parce que beaucoup de choses dépendent de moi", confie-t-il. "Le peuple est important, car c’est le peuple qui défend la nation", poursuit-il.

"L’Europe doit tout faire pour que la Russie ne se sente pas le maître du monde"

Les Européens ne souhaitent pas entrer en guerre contre une puissance nucléaire. Pour le président Zelensky, cela n’est pas une forme de courage. "La guerre est déjà là et ce sera trop tard. L’Europe doit tout faire pour que la Russie ne se sente pas le maître du monde", pense-t-il. La journaliste lui demande ensuite s’il souhaite inviter les présidents occidentaux à venir à Kiev. "Nous sommes dans un pays en guerre, c’est leur décision, mais je leur répondrai (...) ‘La porte est ouverte’", assure le président Zelensky.