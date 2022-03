"Comment pourrions-nous l'accepter ?" Dans un entretien exclusif à l'Union des médias publics européens (UER), dont France Télévisions, lundi 21 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rejette de nouveau "un ultimatum" de la Russie, près d'un mois après les débuts de l'invasion russe de l'Ukraine.

"On nous impose un ultimatum et on nous donne les points à remplir pour mettre fin à la guerre. C'est incorrect. Et cela ne nous mènera nulle part", défend le dirigeant dans cette interview. "Cette question concerne tout le peuple ukrainien. Et vous ne pouvez pas le faire avec des ultimatums. L'Ukraine ne peut pas s'autodétruire."

"Nous avons perdu des habitants, notre peuple, comment pourrions-nous l'accepter ? Si nous étions tous détruits, alors l'ultimatum sera automatiquement exécuté. Ils voudraient qu'on leur donne Kharkiv, Marioupol, Kiev. Mais ni Kharkiv, ni Marioupol, ni les habitants de Kiev, ni même le président, ne les laisseront faire." Volodymyr Zelensky dans un entretien à l'UER

"Que veulent-ils ? Détruire tout le monde ?", lance le président ukrainien dans cette interview. "C'est pour ça que j'ai dit que nous n'accepterons cet ultimatum que lorsque nous n'existerons plus."