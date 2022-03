Covid-19 : les raisons du rebond de l’épidémie

Avec l’arrivée des beaux jours, tout le monde espérait le départ du Covid-19, mais au contraire, la France connaît un rebond de l’épidémie. Dans une pharmacie, ce lundi 21 mars, environ 100 tests ont été réalisés contre une vingtaine avant le rebond. Actuellement, on compte presque 83 000 cas quotidiens, ce qui représente une hausse de +36,4 % en sept jours.



Un sous-variant d’Omicron

L’assouplissement des gestes barrières en serait la cause. Mais il y aurait aussi un nouveau sous-variant. Omicron subit des mutations. Selon Olivier Schwartz, directeur de l'unité virus et immunité à l’Institut Pasteur, le virus serait un cousin proche du variant Omicron, et il s’agirait du variant Omicron BA2. "Il est 30 % plus transmissible", précise-t-il. Les admissions remontent à l’hôpital, mais le conseil scientifique ne se montre pas alarmiste. Pour l’instant, le nombre de malades critiques ne progressent pas.