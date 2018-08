Entreprises : le nouvel eldorado kenyan

Dans l'esprit du plus grand nombre, le Kenya est avant tout connu pour ses safaris ; mais sa capitale, Nairobi, est aussi l'une des villes les plus dynamiques du continent africain. Un pays avec une croissance de 6% ces dix dernières années, et une classe moyenne estimée à 10 millions d'habitants, qui ne cesse de grandir. Autant de consommateurs potentiels convoités par des entreprises venues du monde entier, et de plus en plus, par des entreprises françaises. Illustration de cette tendance, cette usine de la banlieue de Nairobi : le géant français Danone a acquis 40% du leader des produits laitiers dans le pays.

"Numéro 1 du marché en deux mois"

Oliver Mary est l'homme de Danone dans l'entreprise. L'entreprise française est venue prendre sa part du marché kenyan. Son partenaire local faisait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, et Danone veut passer à l'étape supérieure, en proposant notamment de nouveaux produits, comme ce yaourt. Un produit naturel, sans conservateurs, un produit plus cher de quelques centimes d'euros que ce que les Kenyans ont l'habitude d'acheter. "C'est l'aboutissement de deux ans de travail. On est devenus numéro 1 du marché en deux mois." Un succès commercial qui s'explique par l'appétit de la nouvelle classe moyenne kényane. Le partenaire kenyan de Danone, lui, se frotte les mains, avec l'arrivée du savoir-faire du géant français du produit laitier. À Nairobi, on se bouscule désormais pour assister aux réunions de la chambre de commerce française. Le but de ces réunions est d'aider les entreprises françaises à s'installer au Kenya. Au Kenya, on parle même d'un "moment français", pour décrire la montée en puissance des entreprises françaises. En quelques années, elles sont passées d'une trentaine à plus de cent à Nairobi.

