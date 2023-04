Gironde : les scolytes, plus nombreux, menacent la forêt

En Gironde, la traque aux scolytes a commencé. Ce parasite qui s’attaque aux arbres, notamment aux pins, est très nuisible.

Ravagé par les flammes et rongé de l’intérieur. Dans l’écorce des arbres, un nuisible rode. "C’est une course contre la montre, par rapport au risque sanitaire", déclare Loïc Cotten, forestier. Ce forestier doit abattre 150 hectares de pins, infestés par le scolyte. Traqué par ces agents, ce coléoptère de quelques millimètres creuse des galeries et empêche la circulation de la sève, des dommages fatals pour les arbres. "Il faut que les piles de bois soient évacuées dans un délai strict de quatre semaines, avant que les scolytes n’aient pu en ressortir", précise Sygrid Launes, responsable du département Santé des Forêts DRAAF.

Application mobile

Espèce endémique, le scolyte s’est multiplié depuis les incendies de l’été dernier. Dans le sud de la Gironde, des pièges aux phéromones sont déployés pour scruter l’évolution de l’insecte. Pour endiguer la crise, tous les sylviculteurs du secteur sont mis à contribution. Grâce à une application mobile, ils peuvent signaler en un clic la présence du scolyte. Chaleur et sécheresse sont favorables au développement du parasite.