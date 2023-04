Aube : tenue par les habitants, une épicerie fait revivre un village

Dans l’Aube, à Maraye-en-Othe, les habitants ont créé une épicerie il y a deux ans. Un lieu de vie et d'échanges devenu indispensable dans le village.

À l’heure du café, Denis, Marcel, Patrick et les autres ont pris l’habitude de se retrouver autour de la table. Trois matinées par semaine, le lieu associatif ouvre ses portes. On peut y faire ses courses, prendre un café ou simplement se retrouver. À Maraye-en-Othe (Aube), on a aussi connu la retraite des commerces. Françoise y vit depuis 54 ans. Elle a vu des vitrines fermer les unes après les autres. "Il y a eu une boulangerie, il y a eu une boucherie (...) et puis après, plus de commerce, à part ma belle-mère qui tenait un café et épicerie aussi, après plus rien", raconte-t-elle.



Un lieu géré par les habitants du village

Depuis fin 2020, les mardis, jeudis et dimanches, on peut pousser la porte du local, acheter du pain, des produits courants ou des productions locales. La particularité de l’endroit est qu’il est géré par les habitants du village. "On affiche le planning un mois à l’avance avec les jours d’ouverture et on attend que les gens s’inscrivent tout simplement et tout le monde se prend en main (...), on n'a jamais eu de soucis", explique Florence Cornette, secrétaire de l'association "Autour d'Othe".