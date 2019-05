Européennes : neuf cartes pour comprendre les résultats en France et en Europe

Qui a voté pour le Rassemblement national ? Où le vote écologiste a-t-il fait le plus gros score ? Où les "gilets jaunes" ont-ils remporté des voix ? On fait le point.

Qui a voté pour qui ? Quelles sont les tendances au niveau européen et quelles sont les dynamiques au niveau national ? Au lendemain des élections européennes, qui ont vu voter plus de 400 millions d'électeurs, dimanche 26 mai, franceinfo vous propose de faire le point sur les résultats, en neuf cartes.

>> Suivez en direct les dernières informations au lendemain des élections européennes

Comment a voté votre commune ?

Les habitants de votre commune ont-ils voté comme dans le reste de la France ? Si, au niveau national, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête avec 23,31% des suffrages, suivi par La République en marche (22,41%), au niveau local, l'ordre d'arrivée est parfois très différent. Vous pouvez découvrir le score de votre commune dans la carte ci-dessous. >> Plus d'informations

Ces 117 communes qui n'ont pas voté pour le RN

Le Rassemblement national n'a pas infusé partout en France. Malgré sa première place lors du scrutin de dimanche, quelque 117 communes ne lui ont donné aucune voix. Ces communes sont allées à rebours de la tendance nationale, qui a permis au parti de Marine Le Pen de récolter 23,31% des suffrages >> Plus d'informations

Ces 177 communes qui n'ont accordé aucune voix à LREM

Au niveau national, la liste de La République en marche et du MoDem est arrivée en deuxième position, avec 22,41% des suffrages. Une situation parfois bien différente au niveau local, comme le montre la carte des communes qui ne lui ont donné aucun suffrage. >> Plus d'informations

La carte du vote EELV

Avec plus de trois millions de voix et 13,47% des suffrages, la liste écologiste obtient une troisième place historique au niveau national. Mais ce score recouvre d'importantes disparités régionales. >> Plus d'informations

Comment les Républicains ont perdu du terrain depuis 2014

Jamais la droite n'était tombée si bas. Les Républicains n'ont obtenu que 8,48% des voix. Une contreperformance majeure pour le parti dirigé par Laurent Wauquiez et pour la liste menée par François-Xavier Bellamy, arrivée en tête dans seulement un peu plus de six cents communes en France. >> Plus d'informations

Comment le PS a disparu de la carte électorale depuis 2014

De moins en moins de rose sur la carte électorale. Après l'échec cinglant de Benoît Hamon à la présidentielle de 2017, le parti socialiste n'a fait que sauver les meubles lors des élections européennes : la liste ménee par l'essayiste Raphaël Glucksmann a obtenu seulement 6,19% des suffrages. Ce score confirme le déclin entamé durant le quinquennat de François Hollande. >> Plus d'informations

Où a-t-on voté pour la liste Alliance jaune ?

L'Alliance jaune a obtenu le modeste score de 0,54% (122 332 voix) sur la France entière, bien loin des 5% requis pour obtenir un siège au Parlement européen. Localement, quelques communes lui ont accordé un score plus élevé. Mais les "gilets jaunes" ont principalement porté leur choix sur la liste du Rassemblement national. >> Plus d'informations

Où a eu lieu la poussée écologiste en Europe ?

Les écologistes poussent un peu partout en Europe. En Allemagne, ils sont arrivés à s'imposer comme la deuxième force du pays, avec 20,5% des voix, devançant largement le SPD. En France, la liste menée par Yannick Jadot a obtenu 13,47% des suffrages. Les écologistes devraient obtenir quelque 70 sièges dans l'hémicycle. >> Plus d'informations

Où a-t-on voté pour l'extrême droite en Europe ?

L'extrême droite s'impose en Europe. En France et en Italie, les partis de cette famille politique sont même arrivés en tête des élections. Ailleurs, l'extrême droite réalise aussi des scores élevés, au-dessus des 10% des suffrages, en Belgique, en Autriche, au Danemark, en Estonie, en Finlande et en Suède. >> Plus d'informations