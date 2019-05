AVANT/APRES. Résultats européennes 2019 : comment les Républicains ont presque disparu de la carte depuis le précédent scrutin

La liste des Républicains menée par François-Xavier Bellamy a réalisé une contre-performance historique, bien en-deçà des résultats enregistrés par l'UMP en 2014.

Jamais la droite n'était tombée si bas. Les Républicains n'ont obtenu que 8,48% des voix lors des élections européennes du dimanche 26 mai. Une contreperformance majeure pour le parti dirigé par Laurent Wauquiez et pour la liste menée par François-Xavier Bellamy, arrivée en tête dans seulement un peu plus de 600 communes en France.

Relégués cette fois-ci à la quatrième place du scrutin, devancés par Europe Ecologie-Les Verts, Les Républicains avaient obtenu de bien meilleurs résultats lors du précédent scrutin européen. En 2014, le parti, alors nommé Union pour un mouvement populaire (UMP), était arrivé second des suffrages des Français, avec 20,81% des voix. Les listes de la droite menaient à l'époque la course en tête dans plus de 7 800 communes.