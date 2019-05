DIRECT. Elections européennes : les partis pro-UE conservent la majorité au Parlement, malgré la montée des formations d'extrême droite

Ce qu'il faut savoir

Une participation en hausse, une percée des écologistes, une défaite historique pour la droite... Les élections européennes du dimanche 26 mai ont réservé des surprises en France. Le duel attendu entre LREM et RN, lui, a bien eu lieu. Emmanuel Macron a échoué à l'emporter face à l'extrême droite, sa liste n'arrivant que deuxième, avec 22,41% des voix, derrière le parti de Marine Le Pen, en pole position avec 23,31%, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés à 6h20 lundi.

Sur le plan européen, les partis populistes se renforcent alors que la droite et les sociaux-démocrates sont en recul. La poussée verte se confirme à l'échelle du Parlement européen. Suivez toutes les réactions et les analyses au lendemain du scrutin.

Le RN l'emporte d'une courte tête. La liste menée par Jordan Bardella est arrivée en tête des élections, totalisant 23,31% des voix, contre 22,41% pour celle conduite par Nathalie Loiseau (LREM). Le RN confirme son statut de premier parti d'opposition de France. La formation de Marine Le Pen avait déjà remporté les précédentes européennes en 2014, avec un score de 24,9%. Pour le parti de la majorité, ce n'est pas pour autant un échec, puisque son score n'est pas si éloigné de celui d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2017 (24%) et que l'écart avec le RN est modeste. Mais "quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on a gagné", a admis le Premier ministre Edouard Philippe, surtout quand le président de la République s'est autant impliqué.

La surprise écologiste. EELV se trouve sur la troisième marche du podium et devient ainsi la première force de gauche, avec 13,47% des voix. Une forte poussée de la formation écologiste, qui devance la droite traditionnelle. Cette percée se confirme au niveau européen, avec les Verts allemands qui ont quasiment doublé leur score à 20,6% (contre 10,7% en 2014), selon les estimations du Parlement européen réalisées avec Kantar Public. Les Verts passent ainsi de 52 à 70 sièges (9,32% des eurodéputés).

Une défaite historique pour Les Républicains. Le parti de droite s'effondre, avec 8,48% des voix, contre 20,8% en 2014. La liste de François-Xavier Bellamy a réalisé le pire résultat de la droite (RPR puis UMP puis LR) aux élections européennes. Une gifle pour Laurent Wauquiez, dont la stratégie va être vivement contestée. "Nous n'avons pas pu faire entendre notre voix" s'est-il désolé, déplorant l'écrasante domination de l'alternative RN-LREM laissée aux électeurs.

Un Parlement européen éclaté. Malgré le renforcement des populistes, les partis pro-européens sont parvenus à contenir la poussée des eurosceptiques lors d'un scrutin marqué par une forte participation et la progression des Verts au sein du futur Parlement de l'Union. Mais la dispersion des voix augure de difficiles tractations entre les groupes, puisqu'aucun des quatre premiers n'est en mesure d'atteindre la majorité absolue sans les trois autres.