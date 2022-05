Législatives 2022 : un accord imminent entre les partis de la gauche ?

Avant les élections législatives, Jean-Luc Mélenchon souhaite un accord entre les partis de la gauche. Il évoque même un possible dénouement dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mai.

Une partie du Parti Socialiste souhaite une union en vue des élections législatives, et des Écologistes poursuivent eux aussi leurs discussions avec La France insoumise. Hugo Capelli, journaliste pour France Télévisions, est en direct du siège du parti de Jean-Luc Mélenchon, dimanche 1er mai, à Paris. Ce dernier a annoncé dans la journée qu’un accord entre les partis de la gauche était possible dès la nuit de dimanche à lundi.



“Les négociations accélèrent ”

“Cet accord de la coalition de la gauche pour les législatives devait être signé ce soir au plus tard. Il n’en est rien, mais les négociations accélèrent et se poursuivent. Au moment où je vous parle, les Écologistes sont dans le bâtiment juste derrière moi, avec les équipes de Jean-Luc Mélenchon. Ils devraient trouver un accord dans la soirée”, confirme le journaliste. Les discussions entre LFI et le PS, arrêtées depuis vendredi, devraient également reprendre dans la soirée.