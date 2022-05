Covid-19 : vers une vaccination saisonnière en France ?

Dimanche 1er mai, le taux d'incidence et de positivité au Covid-19 sont toujours élevés, mais leur niveau baisse. Plus de 80% des Français sont vaccinés, et protégés contre les formes graves de la maladie. 1562 malades du Covid-19 étaient admis en soins critiques samedi 30 avril, contre près de 6 000 en avril 2021, et plus de 7 000 en avril 2020. Il demeure important de protéger les plus vulnérables, dans l'hypothèse d'un rebond de l'épidémie tout à fait probable, selon certains scientifiques, puisque le vaccin perd de son efficacité au fil des mois.

Une quatrième dose pour tous ?

"Lorsque l'on va arriver à la rentrée, plus spécifiquement vers l'automne, on peut imaginer qu'en novembre, décembre, on puisse avoir une remontée épidémique", avance le Pr. Philippe Amouyel, épidémiologiste au CHU de Lille (Nord). Faudrait-il envisager une quatrième dose de vaccin pour tout le monde ? Selon certains épidémiologistes, le Covid-19 pourrait passer de l'état de pandémie à celui de maladie saisonnière. C'est le cas d'Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine, qui imagine "une protection saisonnière au début de l'hiver ou à la fin de l'automne, des personnes les plus vulnérables".