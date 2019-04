Elections européennes : franceinfo invite les têtes de liste à débattre le 23 mai

Ce sera l'un des derniers événements de la campagne avant le vote, le 26 mai..

A trois jours des élections européennes, franceinfo et Terra Nova réunissent le jeudi 23 mai les têtes de listes françaises aux élections européennes pour un événement exclusif, intitulé "Parlons Europe". Quels sont les enjeux du scrutin ? Quelle mobilisation attendent-ils, notamment pour la jeunesse ? L'idéal européen fait-il encore sens ? A quoi sert l'Europe ? Les candidats français répondront à ces questions au studio 104 de la Maison de la radio.

Le premier débat avait eu lieu le 4 avril sur le plateau de "L'Emission politique" sur France 2, avec France Inter. Douze têtes de liste des principaux partis et mouvements politiques français avaient échangé pendant plus de trois heures.

Echange avec le public

Le 23 mai, chaque candidat sera interrogé pendant une vingtaine de minutes par des journalistes de franceinfo et des Echos et un représentant de think tanks européens. Il participera ensuite à un moment d'échange avec le public, composé avant tout de jeunes et d'étudiants, d'influenceurs, de journalistes et d'élus.

Cette interview sera diffusée sur toutes les antennes de franceinfo. L'intégralité de l'événement sera disponible en direct sur le site franceinfo.fr et à suivre sur les réseaux sociaux, notamment avec le #parlonseurope.