VIDEO. Elections européennes : "Il faut assumer un rapport de force avec l'Union européenne", affirme Manon Aubry

Manon Aubry, tête de liste La France insoumise pour les élections européennes, propose de mettre en place "un principe de non-régression", c'est-à-dire que "si l'application du droit est un retour en arrière, vous pouvez ne pas l'appliquer". C'est ce que l'ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam France a proposé jeudi 23 mai, lors de la matinée de débats organisée par franceinfo à la Maison de la Radio avant le scrutin du 26 mai.

franceinfo : Allez-vous vous associer avec d'autres partis pour les élections européennes ?

Manon Aubry : La France insoumise est partie à 7% dans les sondages. Je veux qu'on aille le plus haut possible. On s'est battu avec toutes nos armes. La France insoumise est le seul mouvement politique se présentant à cette élection qui dit qu'on ne fera pas de coalition. On ne fera pas de compromis avec la droite et les libéraux. C'est cette coalition entre les socio-démocrates, le groupe socialiste européen et le groupe de la droite européenne qui ont placé comme président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui est le VRP des paradis fiscaux. Nous n'irons pas avec eux. Il faut assumer un rapport de forces avec l'Union européenne.

La France insoumise appelle à la désobéissance sur les traités européens. Qu'est-ce que ça signifie ?

On propose de codifier un principe de non-régression. Cela signifie que, si l'application du droit est un retour en arrière, vous pouvez ne pas l'appliquer. Nous assumons de placer l'ambition écologique au-dessus des autres ambitions.

L'Europe peut-elle accueillir tous les réfugiés ?

Aujourd'hui, il n'y a pas de submersion migratoire. La population migrante représente 0,2% de la population européenne. Ce n'est rien, c'est ridicule. Si on suit la logique du péril, qu'est-ce que vous allez faire de ces hommes ? On a un devoir d'humanité vis-à-vis de ces gens, qui fuient les guerres, le réchauffement climatique, les injustices. Que pouvons-nous faire d'autre que de les accueillir ? Je me refuse de laisser crever en Méditerranée des gens qui fuient la souffrance.

Qu'est-ce que les députés La France insoumise vont faire de leurs salaires ?

Nous allons en reverser une partie au mouvement de La France insoumise, comme le font tous les élus, pour faire vivre le mouvement politique. À titre personnel, je vais aussi reverser une partie de mon salaire au mouvement associatif dont je suis issue car je sais à quel point les associations jouent un rôle important de contre-pouvoir citoyen dans des institutions européennes parasitées par les lobbys. C'est une belle manière de rendre hommage au travail qui est le leur.