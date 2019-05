Élections européennes : vous avez interpellé les candidats sur les réseaux sociaux, voici leurs réponses

Franceinfo a invité les principaux candidats aux élections européennes. Ils répondent aux questions que les internautes leur ont soumises.

À trois jours du vote pour les élections européennes, franceinfo a convié 14 candidats à la Maison de la radio à Paris, jeudi 23 mai. Après une interview de quinze minutes menée par des journalistes de franceinfo et Les Echos et un membre d'un think tank européen, chaque candidat répondra à une question posée par des internautes, via le hashtag #VotreEurope sur les réseaux sociaux. Découvrez leur réponse au fur et à mesure de la matinée.

Manon Aubry, La France insoumise

Qu'est-ce que les eurodéputés La France insoumise feront de leur salaire ?

Manon Aubry : Nous allons en reverser une partie au mouvement La France insoumise, comme le font tous les élus de La France insoumise pour faire vivre le mouvement politique. Moi, à titre personnel, je vais aussi reverser une partie de mon salaire au mouvement associatif dont je suis issue [Oxfam]. Je sais à quel point les associations jouent un rôle important de contre-pouvoir citoyen dans des institutions européennes qui sont parasitées par les lobbies.

Jordan Bardella, Rassemblement national

Vous contestez la logique globale de la construction européenne et pourtant vous voulez y rester ?

Jordan Bardella : Il n’y a pas de raison qu’il n’y ait pas d’alternance au sein de la construction européenne. Demain, un commissaire européen nommé par Matteo Salvini, Sebastian Kurz ou Viktor Orbán n’aura pas la même politique qu’un commissaire européen nommé par Matteo Renzi. L’Union européenne est aujourd’hui ce qu’il y a de pire en matière de construction politique. Il faut la changer et aujourd’hui, on a des alliés pour le faire, ce qui n’était pas le cas en 2014 lorsque nous sommes arrivés en tête. Sont arrivés partout en Europe des partis souverainistes, du bon sens, qui veulent rendre aux nations leur liberté. C’est vrai en Italie, en Autriche, en Estonie.

Raphaël Glucksmann, Place publique-Parti socialiste

Pourquoi avoir mis sur votre liste un candidat ayant défendu jusqu'au bout le projet d'aéroport climaticide de Notre-Dame-des-Landes ?

Raphaël Glucksmann : Parce que sur notre liste, il y a des gens qui viennent d’horizons très divers. Il y a deux prix Goldman, l’équivalent du prix Nobel d’écologie (Claire Nouvian et Bruno Van Peteghem) et il y a des socialistes. Et ils avaient une tradition productiviste. En s’alliant avec nous, ils font leur révolution mentale. Ils se convertissent à l’écologie. Si on veut mener à bien cette transformation écologique, si on veut mobiliser une majorité autour de cette transformation écologique, il va bien falloir prendre des gens avec nous qui ne sont pas écolo depuis toujours, qui n’étaient pas sur le Larzac il y a 40 ans. Sinon on va rentrer entre gens "purs", mais seuls. Il faut impérativement, si on prend au sérieux le péril devant nous, qu’on prenne toutes les forces qui se rallient à un projet de transformation écologique extrêmement ambitieux, quel que soit le lieu d’où elles viennent. Ce qu’il faut, c’est savoir où on va.

Yannick Jadot, Eruope Écologie-les Verts

Pensez-vous que l’écologie est compatible avec le capitalisme ?

Yannick Jadot : Le système capitaliste est totalement incompatible avec l’écologie. Je veux que mes paysans bio vendent leurs productions sur un marché, dans une économie régulée, pas dans un sovkhoze. J’ai dans ma liste un patron d’entreprise des énergies renouvelables. Il embauche des gens issus de l’École polytechnique comme des gens en insertion. Il ne prend que des productions françaises, ça marche bien, il paie ses impôts, il participe de la solidarité nationale. Cette économie-là, au service de la société, au service du climat, elle ma va très très bien. En revanche, le capitalisme financier de la guerre de tous contre tous, qui explose les océans, le climat, la biodiversité, il faut clairement rompre avec.