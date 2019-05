QUIZ. Directives européennes : farfelues, étonnantes... Saurez-vous retrouver quelles règles sont réellement en vigueur ?

Des élus et des fonctionnaires grassement payés qui préfèrent légiférer sur la courbure des bananes plutôt que de se pencher sur des enjeux cruciaux : c'est l'un des principaux reproches et clichés adressés à l'Union européenne. Les décideurs rivaliseraient d'imagination pour produire des directives plus farfelues les unes que les autres. À l'approche des élections européennes du 26 mai, saurez-vous retrouver les véritables directives de celles inventées par la rédaction de franceinfo ?