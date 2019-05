DIRECT. Quelle Europe choisissez-vous ? A trois jours du vote, regardez les interviews des principaux candidats toute la matinée sur franceinfo

Ce qu'il faut savoir

Une matinée consacrée aux élections européennes. Franceinfo organise une rencontre avec les principaux candidats, jeudi 23 mai, à la Maison de la radio, en partenariat avec Terra Nova, Les Echos, Accropolis, le Parlement européen et cettefoisjevote.eu. Une opération à suivre en direct sur franceinfo.fr, à partir de 8h45.

Quatorze candidats. Sont présents : Manon Aubry (La France insoumise), Jordan Bardella (Rassemblement national), Raphaël Glucksmann (PS-Place publique), François Asselineau (UPR), Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts), Florian Philippot (Les Patriotes), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Ian Brossat (PCF), Jean-Christophe Lagarde (UDI), François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Benoît Hamon (Génération.s), Nathalie Loiseau (LREM) et Francis Lalanne (Alliance jaune).

Des questions de journalistes et du public. Après une interview de quinze minutes menée par des journalistes de franceinfo et Les Echos et un membre d'un think tank européen, chaque candidat répondra à une question posée par des auditeurs, des lycéens ou des internautes, via le hashtag #VotreEurope sur Twitter. Chaque candidat répondra également à une interview diffusée sur franceinfo, à la radio et à la télévision, sur le canal 27 de la TNT.