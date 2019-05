VIDEO. "Je me suis retrouvée dans un guet-apens climatosceptique" : l'écologiste Claire Nouvian répond après un clash sur CNews

Elle était invitée de "L'Heure des pros", sur CNews, lundi.

La séquence fait beaucoup réagir. Lundi 6 mai, Claire Nouvian était invitée de CNews. Fondatrice de l'association écologiste Bloom et du mouvement Place publique avec Raphaël Glucksmann, elle devait discuter du réchauffement climatique à l'approche des élections européennes. Mais l'interview a vite tourné à la dispute. "Vous êtes folle, vous êtes dingue", "je vous trouve très ridicule", lui ont tour à tour lancé le présentateur Pascal Praud, habitué des polémiques, et la directrice de la rédaction du magazine Causeur, Elisabeth Lévy.

Le traitement réservé à @ClaireNouvian venue sur CNEWS pour parler d'écologie est tout bonnement scandaleux.



Mépris, moqueries, humiliations, insultes, parole interrompue constamment...



Le comportement de @PascalPraud

Et de @ELevyCauseur est honteux.pic.twitter.com/Sq4fAUbdNj — Jean Hugon (@JeanHugon3) 6 mai 2019

Dénonçant une attitude climatosceptique, la militante écologiste a immédiatement réagi. "C'est ahurissant", a-t-elle répété sur le plateau. Par la suite, elle a publié une vidéo sur Twitter. "Je me suis retrouvée dans une espèce de guet-apens climatosceptique, avec des gens qui m'ont expliqué que le changement climatique, on n'était pas très sûrs que ce soit dû à l'homme", a-t-elle dénoncé. "Je suis folle de rage, folle de rage que eux, ils aient une tribune médiatique rétrograde, révisionniste, que ce soit des négationnistes qui aient accès à la télé pour transformer les cerveaux de nos concitoyens et les rendre plus bêtes et plus ignorants. Quelle irresponsabilité !" a continué Claire Nouvian, pointant du doigt une séquence "sexiste" et "misogyne".

Face au négationnisme climatique et à la misogynie qui imprègne encore quelques rétrogrades, soyons une vague à clamer la nécessité de notre colère ! #JeSuisFolleDeRage pic.twitter.com/JbMzJ8ZO0Y — Claire Nouvian (@ClaireNouvian) 7 mai 2019

Sur le réseau social, Claire Nouvian a reçu le soutien de nombreux internautes, comme celui de la militante féministe Caroline De Haas, fondatrice de l'association Nous toutes ! L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a également réagi, dénonçant un présentateur "affligeant de suffisance, d’ignorance et d’insolence".

Monsieur Praud, quitte dire de la merde, soyez précis.

On dit « hystérique mal baisée ».

Soutien à @ClaireNouvian ✊ — Caroline De Haas (@carolinedehaas) 7 mai 2019

Le jour de la réunion de #IPBES , affligeant de suffisance, d’ignorance et d’insolence, le #climatoscepticisme promu sans précaution par @PascalPraud odieux avec son invitée, heureusement que la bêtise épargne de la honte !!!!https://t.co/ncMrcZKDp2 — Nicolas Hulot (@N_Hulot) 7 mai 2019