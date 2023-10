Royaume-Uni : le projet d’un train à grande vitesse en partie annulé

Durée de la vidéo : 1 min

Mercredi 4 octobre, le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, a annoncé l’annulation d’une partie du projet de train grande vitesse devant relier Londres à Manchester. La ligne s’arrêtera finalement à mi-chemin, à Birmingham.

Le suspense a pris fin mercredi 4 octobre. Lors du congrès annuel du parti conservateur britannique, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé renoncer en partie au projet de train à grande vitesse reliant Londres au nord du pays, baptisé “High Speed 2”. “Je mets fin à cette longue saga. J’annule le reste du projet et à sa place nous réinvestirons chaque centime, 36 milliards de livres, dans des centaines de nouveaux projets de transports dans le Nord, les Midlands et tout le pays”, a-t-il déclaré. La portion la plus au nord, entre Birmingham et Manchester, est annulée.

Le projet a accumulé les retards

Le projet lancé en 2009 visait à désenclaver le nord du pays, encore mal desservi. Mais les retards se sont accumulés, et la facture n’a cessé de grimper. En 2015, le coût total était estimé à près de 56 milliards de livres. En 2019, il est passé à 98 milliards de livres. Si Rishi Sunak a assuré que d’autres projets verront le jour, cela ne suffira probablement pas à calmer la colère des élus des régions du nord, qui lui reprochent de délaisser les plus défavorisés.