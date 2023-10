Immigration : des pays d’Europe de l’Est mettent en place de nouveaux contrôles frontaliers

Durée de la vidéo : 1 min

Alors qu’un accord important a été trouvé sur la réforme migratoire européenne, le sujet fait l’objet depuis plusieurs jours de crispation en Europe de l’Est. Après la Pologne, la République Tchèque et l’Autriche, c’est au tour de la Slovaquie de réintroduire un contrôle aux frontières.

À la frontière entre l'Autriche et Slovaquie, la police s’active. Des contrôles sont effectués pour repousser les migrants et réduire l’immigration clandestine. D’autres pays ont pris une décision similaire. La Pologne et la République Tchèque ont instauré un contrôle à la frontière slovaque. Entre le début de l’année et le 1er octobre, plus de 39 000 migrants ont essayé de franchir les frontières de la Slovaquie, soit onze fois de plus qu’au cours de la même période l’an dernier.

Un contrôle instauré jusqu’au 14 octobre

Selon Katarina Csefalvayova, ancienne présidente de la commission étrangère au parlement slovaque, “c’est quelque chose qui sert très bien certains groupes de politiciens, populistes notamment, qui disent que c’est un danger de l'extérieur et qu’ils veulent protéger la population de ce danger”. La Slovaquie a introduit jusqu'au 14 octobre un contrôle à la frontière avec la Hongrie pour empêcher de nouveaux flux de migrants.