Santé : face aux punaises de lit, le ministre des Transports se veut rassurant

Le ministre des Transports se veut rassurant, mercredi 4 octobre. Malgré les dizaines de signalements, il assure qu’il n’y a pas de cas avéré de punaises de lit, ni à la RATP ni à la SNCF.

Depuis plusieurs semaines, les punaises de lit prolifèrent jusque dans les transports. Les vidéos sur les réseaux sociaux montrant ces insectes se multiplient. Même si la RATP assure qu’aucune punaise de lit n’a été détectée, dans la matinée du mercredi 4 octobre, les passagers du métro parisien restent inquiets. "J’aimerais mieux ne pas en attraper, si c’est possible", confie l’un d’eux.

Publication des données des opérateurs

Pour éviter la psychose, le ministre des Transports reçoit les opérateurs et associations d’usagers. À dix mois des Jeux olympiques, le gouvernement entend gagner cette course contre la montre. "Tous les trois mois, seront publiées les données des opérateurs de transports sur les cas signalés et recensés, sur les cas avérés", a déclaré Clément Beaune, ministre des Transports. Les transports ne sont pas les seuls concernés par la présence de l’insecte : cinémas, logements et écoles sont aussi touchés.