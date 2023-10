Santé : la pénurie de médicaments se poursuit

Durée de la vidéo : 1 min

La pénurie de médicaments va-t-elle impacter la saison hivernale ? Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, se veut rassurant, mais les difficultés d’approvisionnement persistent.

Chaque jour, une pharmacienne des Deux-Sèvres prépare elle-même plusieurs centaines de gélules d’amoxicilline, dont elle vient parfois à manquer. “Je me suis fait une série de 300 en 250 mg aujourd'hui, parce que les pharmacies ont encore du stock, mais ça ne va pas durer”, déclare-t-elle. La production industrielle ne suffit plus. “Je vais faire une demande chez les cinq grossistes avec lesquels on travaille. (…) On ne peut pas en avoir. C’est comme ça tous les jours”, témoigne un autre pharmacien.

L’accès aux médicaments sous tension

“Il y a clairement un problème d’offre et de demande”, selon Fabien Bruno, patron de la pharmacie préparatrice Delpech, notamment depuis que le masque n’est plus porté. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) soutient que son objectif est de garantir l’accès aux médicaments dans tout le territoire. “Lorsqu’il y a risque de tension, je bloque automatiquement toutes les exportations (...) Ensuite on va regarder si on peut importer des médicaments”, explique Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM, au micro de franceinfo. L’ANSM dit également qu’elle limitera certaines indications et appellera au bon usage des médicaments.