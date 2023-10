Immigration : en Slovaquie, "on cherche à instrumentaliser le dossier des migrations pour essayer d’influencer le résultat des élections", analyse François Gemmene, chercheur spécialiste des migrations

Durée de la vidéo : 4 min

Après l’arrivée de dizaines de milliers de migrants en Slovaquie ces dernières semaines, plusieurs responsables politiques slovaques accusent le Premier ministre hongrois de chercher à influer sur le cours des migrations dans la région. Éclairage avec François Gemmene, chercheur spécialiste des migrations et membre du GIEC, dans le 19/20 info, mercredi 4 octobre.

"De tous les contacts que j’ai avec des collègues slovaques, il est évident que les élections ont été largement manipulées, notamment par des tentatives de désinformations, qui viennent très clairement de la Russie. (…) On cherche à instrumentaliser le dossier des migrations pour essayer d’influencer le résultat des élections", estime François Gemmene, chercheur spécialiste des migrations et membre du GIEC, dans le 19/20 info, mercredi 4 octobre.

"Cette question migratoire est de plus en plus instrumentalisée, et je pense, malheureusement, que la Russie a très bien compris à quel point c’était un élément déstabilisateur pour les démocraties européennes", ajoute François Gemmene, qui évoque "une guerre de l’information".

La France "encore très naïve"

Qu’en est-il de la France ? Pour le chercheur, elle est "encore très naïve". "On ne réalise pas à quel point ce sujet de l’asile et des migrations est instrumentalisée par des partis d’extrême droite et par des partis pro-russes (…) dans l’espoir d’influencer les opinions publiques", détaille-t-il, avant de déplorer que "les faits et les chiffres semblent n’avoir plus aucune importance" dans le débat.

Les 27 se sont accordés sur la réforme migratoire à Bruxelles (Belgique). L’accord prévoit que les États-membres faisant face à des arrivées importantes sur le territoire soient en mesure d’accélérer les procédures, et solliciter la solidarité des autres Européens. "L’accord le moins mauvais possible", juge François Gemmene. "C’est en quelque sorte un accord qui essaye de ménager la chèvre et le chou, entre des pays qui souhaiteraient une politique plus humaniste, et d’autres qui veulent une politique beaucoup plus ferme", dit-il.