Autoroute A69 : forte journée de mobilisation des opposants au projet près de Castres

Les opposants au projet de l'autoroute A69, qui doit relier Toulouse, en Haute-Garonne, à Castres, dans le Tarn, étaient nombreux, samedi 23 avril. Une mobilisation motivée par les conséquences écologiques néfastes de ce chantier.

En plein milieu de la route nationale, non loin de Castres, les manifestants érigent un mur. "Pour stopper ce projet, stopper les grosses machines qui vont venir. Vous l'aurez compris, c'est un mur symbolique, qui va vite tomber", sourit un manifestant avant d’ajouter : "Le béton qu'on ne veut pas ici, on peut aussi l'utiliser contre ceux qui veulent bétonner". Baptisé le mur du climat, "dans lequel nous fonçons", il symbolise cette lutte contre l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

200 arbres centenaires abattus

400 hectares de terres agricoles vont être recouverts et 200 arbres centenaires vont être abattus pour ce projet. Pour un enseignant, cette autoroute est absurde : "Quand on est face à des enfants, c’est un peu hypocrite de leur dire : 'Travaille bien à l’école pour avoir un avenir', alors qu'on est en train de le pourrir avec ce type de projets". L'autoroute doit être opérationnelle d'ici à 2025.