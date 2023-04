Inflation : pourquoi les prix des produits alimentaires ne baissent pas

Des produits comme le café, les biscuits ou les huiles ont nettement augmenté sur un an, alors que les cours de certaines matières premières ont baissé. Une situation qui indigne certaines consommateurs.

Sur les cours mondiaux, pour certaines matières premières, les prix sont en baisse. Pourtant, dans les rayons des supermarchés et sur les tickets de caisse, la facture continue d'augmenter. Comment expliquer ces prix toujours aussi élevés ? Une consommatrice le constate tous les jours : "C'est une baguette traditionnelle qu'avant, on avait à un euro et maintenant, on a à un euro et dix centimes. Ce n'est quand même pas normal que ça baisse en haut et que nous, on n'en profite pas."

100% de hausse pour le beurre, 135% pour les oeufs

En un an, on constate une augmentation de 33% de l'huile de tournesol, alors que son cours a baissé de 55%. Même constat pour le café. Dans une biscuiterie, on explique la hausse par la multiplication des hausses des tarifs sur d'autres produits, comme le beurre. "Ça a pris 100%. Il y a eu moins de production avec la sécheresse. Au prix que ça coûte aujourd'hui, ce sont des lingots d'or", explique un professionnel. Une situation qui se répète pour les œufs, avec une hausse de 135%. Pour un expert, il va falloir être patient avant de voir une baisse des tarifs.