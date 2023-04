Manifestation contre l'A69 Toulouse-Castres : des milliers de personnes ont défilé contre le projet d'autoroute

Entre 4 500 personnes, selon la préfecture, et 8 200 personnes, selon les organisateurs, ont participé au rassemblement.

Plusieurs milliers d'opposants à l'autoroute A69 Toulouse-Castres ont manifesté, samedi 22 avril, à Saïx (Tarn) pour dénoncer un projet qu'ils jugent contradictoire avec l'urgence climatique. Entre 4 500 personnes, selon la préfecture, et 8 200 personnes, selon les organisateurs, ont marché tout l'après-midi sur des sentiers et à travers bois, suivant une partie du tracé de la future autoroute.

Les organisateurs de la mobilisation, le collectif La voie est libre, Extinction Rebellion, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre ont demandé "l'arrêt immédiat" du chantier, qui doit relier la ville tarnaise à la métropole toulousaine en 2025. Lors d'une conférence de presse, ils ont proposé un aménagement de la nationale existante et dénoncé la perte de terres agricoles ou de biodiversité qu'entraînerait la construction de cette portion d'autoroute de 53 km.

Le projet d'autoroute A69 réduirait d'une vingtaine de minutes le trajet entre Castres et Toulouse, contre un peu plus d'une heure de route aujourd'hui. Des élus opposés au chantier ont dénoncé vendredi sa "totale contradiction avec l'urgence climatique", pointant la disparition de terres agricoles ou le risque d'une plus grande concentration de population dans la métropole toulousaine. Ils proposent de renforcer la liaison ferroviaire entre les deux villes, pour répondre aux besoins de la population.