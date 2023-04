Soudan : les combats se poursuivent, les Français toujours bloqués sur place

Le Soudan est en proie à de violents affrontements, entre échanges de tirs et fortes explosions. Des milliers d'étrangers, notamment des Français, sont encore coincés sur place et attendent de pouvoir être évacués.

Khartoum, la capitale soudanaise, est rongée par les combats. Voilà une semaine que de fortes explosions secouent la ville et que des échanges de tirs sont entendus. Parmi les habitants, des milliers d'étrangers sont également pris au piège. Les ressortissants français espèrent pouvoir sortir du pays. "On aurait dû évacuer vers la mi-journée, mais on a été rappelés dans la foulée pour nous dire qu'en fait, il ne fallait pas bouger parce que le secteur de notre point de ralliement n'était pas sûr", explique Frédéric, toujours sur place.

La population manque de tout

L'Arabie saoudite est le premier pays à rapatrier des civils. Les belligérants avaient annoncé un cessez-le-feu pour l'Aïd, mais les généraux n'ont pas respecté leur engagement. La population soudanaise manque de tout. "Il n'y a pas d'électricité dans la ville et il fait actuellement 41 degrés. Il n'y a pas d'eau dans les foyers, la nourriture s'épuise rapidement dans la ville", explique Thomas Okedi, salarié humanitaire.