Qatar : la Coupe du monde de football, une réussite diplomatique pour l'émirat

La Coupe du monde de football organisée entre novembre et décembre 2022 par le Qatar a permis au pays de la péninsule arabique plusieurs avancées diplomatiques. De nombreux chefs d'État se sont rendus sur place, y compris celui des Émirats arabes unis, avec qui le Qatar était en froid.

Le 18 décembre dernier, le Qatar clôturait sa Coupe du monde de football. Un mois durant, ce pays à peine plus grand que l'Île-de-France a été sous le feu des projecteurs. Du côté des supporters, cette compétition a souvent été considérée comme une réussite, avec une organisation rôdée, une bonne ambiance et des stades faciles d'accès. Cette Coupe du monde a surtout été un tremplin diplomatique de premier plan pour le Qatar, et particulièrement pour son émir, Tamim Hamad al-Thani, qui a vu défiler des chefs d'État du monde entier pendant un mois.

De nombreuses visites de chefs d'État

La visite de Mohammed ben Zayed, à la tête des Émirats arabes unis, est un signe du coup diplomatique réussi par le Qatar, qui était en froid avec cet État. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a lui aussi fait le déplacement, avec des contrats commerciaux à la clé. Emmanuel Macron, lui aussi, s'y est rendu, saluant la bonne organisation de la compétition.