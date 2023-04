Autoroutes : des projets de plus en plus contestés pour leur impact écologique

Article rédigé par O. Poncelet, M. Lassaga, D. Breysse, A. Bouville, I. Cavaletto - franceinfo France Télévisions

À l'image de la forte mobilisation contre le projet d'autoroute reliant Toulouse à Castres, l'opposition à la construction d'autoroutes est de plus en plus vive. Les militants estiment que ces projets, pensés il y a des années, ne sont plus en phase avec l'urgence climatique.

Il suffit d'ouvrir une carte routière pour s'en rendre compte : le territoire français est traversé par de très nombreuses autoroutes, longues de 900km, en plus des voies express. Une trentaine de projets doivent encore voir le jour. La future autoroute A69 entre Castres (Tarn) et Toulouse (Haute-Garonne) en fait partie. Pour certains transporteurs de poids lourds, ces projets sont une nécessité économique et les autoroutes seraient même bénéfiques pour l'environnement. "Ce type de véhicules consomme huit litres de moins sur 100km sur une autoroute que sur une nationale", avance un professionnel. Des manifestations contre ces projets Pourtant, ces projets d'autoroutes sont souvent contestés. Entre Chartres et Dreux, par exemple, en juillet 2022, les opposants s'étaient mobilisés. Pour eux, ces projets pensés il y a une décennie n'ont plus de sens aujourd'hui. Continuer dans cette voie irait à l'encontre des engagements climatiques pris par la France, selon un chercheur. De son côté, le ministère des Transports projette de réviser chacun de ces projets pour analyser leur impact environnemental.