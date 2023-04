Autoroute A69 : des milliers de manifestants marchent en opposition au chantier

Entre 4 500 et 8 000 personnes se sont rassemblées dans le Tarn en opposition au chantier de l’autoroute A69 qui détruirait plusieurs milliers d’hectares de nature.

Sur l’autoroute, un long cortège s’est formé en opposition à la construction de l'A69 entre Castres et Toulouse (Haute-Garonne), samedi 22 avril et pour défendre la préservation de centaines d’hectares de terres agricoles dans une ambiance bon enfant. “On ne se sent pas tout seul dans ce combat, on se sent quand même nombreux à vouloir lutter contre ce projet inutile et catastrophique”, explique une manifestante.

Une manifestation dans le calme

Les manifestants réclament l’arrêt immédiat de la construction de l’autoroute. La mobilisation a commencé samedi au petit matin en présence d’élus de la gauche. “C’est un projet qui date des années 90, qui pense le territoire et l'aménagement du territoire uniquement avec la voiture et les autoroutes et ça n’est plus possible”, déclare Sandrine Rousseau, députée EELV. La marche s’achève par la construction d‘un mur en plein milieu de l’autoroute. Plus de 8 000 personnes étaient rassemblées selon les organisateurs, près de la moitié selon la préfecture. Le rassemblement s’est fait sans incident, moins d’un mois après les manifestations contre les méga-bassines de Sainte-Soline.