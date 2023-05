Vacances d'été : les réservations en hausse par rapport à 2022

Avec le week-end prolongé de mai, on sent comme un vent de vacances d'été qui se profile. Direction Saint-Jean-de-Monts en Vendée où les hôteliers commencent déjà à faire le plein pour la période estivale alors que les réservations sont en hausse en France.

Il y a une odeur de grandes vacances d'été en Vendée pour ce week-end prolongé. À Saint-Jean-de-Monts en Vendée, il fait 21 degrés dans l'après-midi. Les plages sont prisées et cela devrait se poursuivre cet été. Dans un hôtel, on affiche déjà presque complet pour le mois d'août. "Tout ce qui est chambre triple, quadruple, on n'a déjà quasiment plus de disponibilités", lance une hôtelière. Et si cela ne semble pas inhabituel à l'approche de l'été, il y a une différence cette année. "On a été surpris, ça a été agréable, d'avoir de longs séjours. (...) Les gens vont rester quinze jours, ou trois semaines", ajoute-t-elle.

Plus de demandes en Bretagne

En France, les réservations pour cet été sont en hausse de 27% par rapport à 2022. Dans les rues, les touristes semblent tous avoir anticipés. "Il vallait mieux s'y prendre de bonne heure parce que c'est vite parti", confie l'un d'entre eux. Sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, le taux de réservation reste stable. Mais en Bretagne, il y aurait plus de demandes.