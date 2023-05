Vacances de printemps : les Français ont dépensé 37% de plus qu'en 2019, selon les Entreprises du voyage

Pas de surprises sur les destinations pour ces vacances de printemps. C'est le sud de la France et les voisins européens qui ont attiré. Et les prévisions pour cet été sont optimistes.

Les dépenses consacrées aux vacances de printemps cette année ont augmenté de "37% par rapport à 2019 et de 39% par rapport à 2022", indique lundi 8 mai sur franceinfo Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, alors que la période des vacances printanières se termine pour les élèves de la zone C, dernière zone en congés. Jean-Pierre Mas justifie ces "budgets beaucoup plus importants" par la fin des contraintes sanitaires et de leurs conséquences : "Les Français qui ont été contraints pendant trois ans ont envie de voyager ; ceux qui ont les moyens ont envie de se déplacer, de profiter des vacances, mais il y a une partie de la population qui n'a pas pu partir pour des raisons économiques", souligne le patron des Entreprises du voyage.

Durant ces vacances, non seulement les Français "ont dépensé beaucoup plus qu'en 2019 et en 2022", mais ils se sont aussi "déplacés malgré l'augmentation des prix". Parmi les destinations prisées par les Français, on retrouve "le sud de la France" ainsi que "les capitales et grandes villes européennes à proximité de la France", comme "en Grèce, en Espagne et en Italie, qui sont comme d'habitude les trois premières destinations des vacances de printemps", explique Jean-Pierre Mas.

Un panier moyen très en hausse pour cet été

Jean-Pierre Mas salue également de bonnes prévisions quant aux futures vacances d'été. Il évoque "une progression des réservations de 8% par rapport à la même date en 2019". Il tient cela dit à préciser que "cela ne veut pas dire qu'il y aura 8% de Français de plus qui partiront en vacances cet été. Ça veut dire qu'il y a une anticipation" de la part des vacanciers qui ont "peur de la hausse des prix" et qui savent "que plus on attend, plus c'est cher". Pour ces congés d'été, qui doivent démarrer le 8 juillet pour toutes les zones scolaires, le panier moyen progresse "de 25%, ce qui est relativement important", indique le président des Entreprises du voyage. Jean-Pierre Mas constate donc que "ceux qui ont les moyens de partir en vacances, prennent des vacances plus longues et plus chères".