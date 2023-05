Voyage sur Mars : préparer son corps pour ce long périple

Il faut faire un voyage de 225 millions de kilomètres pour atteindre la planète rouge. Mais notre corps peut-il physiquement tenir ce long périple ? C'est ce qu'ont cherché à savoir des scientifiques dans une clinique spécialisée de Toulouse. Explications.

Il faudrait faire un voyage de 225 millions de kilomètres pour atteindre la planète Mars depuis la Terre. Des mois et des mois en apesanteur. Mais alors comment physiquement supporter un tel voyage ? Il faut se rendre à la clinique spatiale de Toulouse où on tente de répondre à cette question. Geoffrey est alité depuis 26 jours. Il est à mi-parcours de cette expérience hors norme. "Au début, c'était un peu dur, on avait des maux de dos, les trois premiers jours, le temps de s'habituer à être couché et à partir du cinquième jour, plus rien. Maintenant, on a l'impression d'être à plat", confie le patient.

Reproduire des effets similaires à ceux ressentis dans l'espace

Pourtant, ses jambes sont plus hautes que sa tête puisque le lit a été inclinée scrupuleusement par les médecins. "On met le lit à moins six degrés, donc avec une inclinaison, la tête légèrement vers le bas. Ça permet une répartition des liquides dans l'organisme, ce qui produit des effets similaires à ce qui se produit dans l'espace", détaille la responsable de la clinique. Douze volontaires participent à l'expérience. Celle-ci se concentre cette fois-ci uniquement sur les hommes.