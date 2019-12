Europe : la France, la plus généreuse en matière de retraites

La France n'est pas la seule à vouloir réformer son système de retraites. Depuis vingt ans en Europe, les gouvernements tentent des changements. "En Belgique ou en Espagne par exemple, ça ne se fait pas, tout simplement parce qu'il n'y a plus de majorité stable et plus de gouvernement", rapporte le correspondant à Bruxelles (Belgique) Valéry Lerouge. En matière de retraites, la France a toujours l'un des systèmes les plus généreux en Europe si l'on retient l'âge de départ effectif et le montant moyen de la pension par rapport au dernier salaire.

Le Royaume-Uni en queue de peloton

Dans l'Hexagone, l'âge de départ à la retraite est de 63 ans et 4 mois, 65 ans en Espagne, 65,6 en Allemagne et 66,5 ans aux Pays-Bas. "Si l'on regarde la pension moyenne par rapport au dernier salaire, c'est 70% en moyenne en France, 60% en Suède, un modèle que l'on vante souvent, 48% en Allemagne et en queue de peloton : le Royaume-Uni", conclut Valéry Lerouge.