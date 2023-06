Canal+, i-Télé, "Paris Match"... Avant le "JDD", la mainmise de Vincent Bolloré sur d'autres médias a braqué de nombreuses rédactions

Le milliardaire est un habitué des conflits sociaux dans les médias qu'il rachète. Après avoir mis au pas les rédactions de Cnews, Canal+ et Europe 1, le patron de l'empire Bolloré s'attaque désormais au "Journal du Dimanche", une référence de la presse française.

Vincent Bolloré récidive. Spécialisé à l'origine dans la papeterie, l'homme d'affaires a débuté la construction de son empire médiatique il y a près de dix, en 2014, en accédant à la présidence du conseil de surveillance du groupe Vivendi, et du même coup de sa filiale Canal+. Récemment, le milliardaire a étendu sa toile en lançant une OPA (offre publique d'achat) sur les médias du groupe Lagardère. Après la validation de l'opération par la Commission européenne, le patron ultra-conservateur est entré en conflit avec la rédaction du JDD.

Avec l'annonce de l'arrivée à la tête de l'hebdomadaire de Geoffroy Lejeune, venu du magazine d'extrême droite Valeurs actuelles, les salariés du JDD redoutent de voir se répéter une méthode déjà dénoncée ailleurs : valse des dirigeants et interventions sur la ligne éditoriale, au prix d'une hémorragie au sein des équipes de journalistes. Vincent Bolloré s'est toujours défendu d'utiliser les médias qu'il contrôle pour promouvoir ses opinions. Pourtant, l'entrepreneur a construit par la force un empire médiatique, n'hésitant pas à sanctionner les récalcitrants.

A Canal+, des émissions au placard et de multiples licenciements

Le premier conflit marquant lié à Vincent Bolloré remonte à la mise au pas de Canal+, chaîne dont il prend le contrôle à partir de 2015. A l'automne de cette année-là, une enquête sur le Crédit mutuel est déprogrammée de la grille. "Nous savons tous que M. Bolloré peut être autoritaire, mais je ne comprends pas pourquoi il a pris la décision de censurer ce film", réagit à l'époque Nicolas Vescovacci, coauteur du documentaire. Michel Lucas, le patron de la banque, "a directement appelé Bolloré pour lui faire part de son mécontentement", raconte à Vice Jean-Baptiste Rivoire, ancien rédacteur en chef adjoint de l'émission "Spécial Investigation", qui devait diffuser le documentaire.

"La direction torpille ce film et le déprogramme dans notre dos. C'était épouvantable. On n'avait pas les infos, on passait pour des cons." Jean-Baptiste Rivoire, ancien rédacteur en chef adjoint de l'émission "Spécial Investigation" à Vice

Ces critiques ne passent pas. Quelques mois plus tard, l'émission d'enquêtes de Canal+ est supprimée de l'antenne, tout comme les journaux télévisés et le "Zapping", une pastille vieille de 27 ans qui s'en était prise, en images, à la nouvelle direction. Canal+ supprime la moitié de ses émissions en clair et assure vouloir "remettre de la valeur dans l'abonnement". Les marionnettes satiriques "Les Guignols de l'info" seront également mises au placard, Vincent Bolloré leur reprochant un "abus de dérision".

L'autoritarisme du nouveau propriétaire de la chaîne ne s'arrête pas là. En 2020, le renvoi de l'humoriste Sébastien Thoen du service des sports suscite une vague de soutien et le départ de quelque 25 salariés. Son tort ? Avoir participé à une parodie de "L'heure des Pros", l'émission de Pascal Praud sur CNews. Dans la foulée, le journaliste sportif Stéphane Guy sera licencié pour avoir délivré, lors d'un match de foot en direct, un message de soutien à Sébastien Thoen.

Trois journalistes pigistes de la rédaction des sports de la chaîne cryptée sont également licenciés pour avoir signé un texte de soutien à l'humoriste, révèle à l'époque le site Les Jours. La pétition se terminait par ces mots : "Nous revendiquons le droit d'exercer nos métiers sans craindre d'être licencié, écarté, inquiété si ce que nous disons, écrivons, déplaît à notre direction."

A i-Télé, une grève historique et un virage très à droite

Il s'agit de l'exemple qui hante aujourd'hui les salariés du JDD. En 2016, l'équipe de la chaîne d'information du groupe Canal+, i-Télé, entame un bras de fer avec la maison mère, demandant des garanties d'indépendance et protestant contre une réduction drastique des effectifs. L'arrivée à l'antenne de Jean-Marc Morandini, mis en examen pour "corruption de mineurs aggravée", met également le feu aux poudres.

Les salariés portent une grève très médiatique pendant 31 jours face à des dirigeants inflexibles. N'obtenant que de maigres concessions, épuisés par ce long conflit social, ils finissent par signer un protocole d'accord. "Ce n'est pas une victoire. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est la densité du mouvement", explique alors Jean-Jérôme Bertolus, qui choisit de quitter la chaîne, comme une trentaine d'autres journalistes parmi les 120 que compte la chaîne à l'époque. "Il aurait fallu faire un mois de grève supplémentaire, explique l'un d'eux à Libération. Mais nous ne sommes pas armés pour ça. On n'est pas 300, on n'a pas 50 syndiqués dans la boîte et beaucoup de leaders sont déjà partis..."

La chaîne est rebaptisée CNews et prendra un virage très à droite dans les années suivantes. Elle a notamment été pointée du doigt lors de la dernière campagne présidentielle pour le temps d'antenne démesuré accordé à Eric Zemmour, au moment où le polémiste d'extrême droite, ex-éditorialiste vedette de la chaîne, préparait sa candidature.

A Europe 1, un rapprochement imposé avec CNews

Vincent Bolloré décide au printemps 2021 de rapprocher Europe 1 et sa chaîne CNews. Inquiets d'un changement de ligne éditoriale vers la droite, les salariés de la radio entament eux aussi une grève. Dans le même temps, Christine Berrou, une humoriste de la station, annonce sa démission, car la direction lui enjoint de retirer d'une chronique une blague sur Eric Zemmour. Elle raconte à Télérama que l'animateur de la matinale à laquelle se destinait sa chronique, l'a "mise en garde" de possibles répercussions, "en [lui] expliquant que la semaine dernière, un journaliste a été convoqué par la direction pour un lancement envoyant une petite pique à Eric Zemmour".

Au fil des semaines, des dizaines de journalistes quittent la station, contraints ou de leur plein gré. Aujourd'hui, Europe 1 et CNews partagent plusieurs têtes d'affiche, comme Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Pressentie par beaucoup pour la rentrée, une arrivée sur Europe 1 de Pascal Praud, pilier de CNews, marquerait une nouvelle étape de ce rapprochement redouté par les salariés de la radio.

Dans les magazines de Prisma Media, des conditions de travail dégradées

L'acquisition en mai 2021 du premier groupe de presse magazine en France, Prisma Media (Télé-Loisirs, Femme Actuelle, Capital...), provoque une vague de départs. Inquiets notamment d'une dégradation de leurs conditions de travail après le rachat de Vivendi, des journalistes font valoir leur clause de cession, qui permet en cas de changement d'actionnaire de partir en bénéficiant des indemnités de licenciement. En six mois, une soixantaine de salariés et pigistes quittent le groupe. Pas de quoi inquiéter l'industriel breton, qui estime alors que les journalistes fonctionnent "comme la mer" : quand une vague part, une autre revient.

A "Paris Match", un changement de ligne contesté

A Paris Match, les changements n'ont pas tardé. L'année 2022 est marquée par le licenciement du rédacteur en chef politique et économie, Bruno Jeudy, après avoir, selon la rédaction, "critiqué" à plusieurs reprises "l'ingérence" de la direction dans les choix éditoriaux, dont la une du 7 juillet 2022 consacrée au cardinal Robert Sarah, figure de proue des conservateurs catholiques, auteur de propos comparant l'homosexualité et l'avortement au fanatisme islamique.

Une motion de censure est alors votée contre la direction et 25 journalistes quittent la rédaction. Emilie Blachère, grande reporter qui a travaillé près de 16 ans à Paris Match, fait jouer sa clause de conscience pour quitter l'hebdomadaire. La journaliste estime que la direction de Match a "notablement changé d'orientation" et que cela crée "une situation de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation". A titre d'exemple, elle souligne l'absence d'articles sur les protégés de Vincent Bolloré, comme Cyril Hanouna, star de la chaîne C8, pourtant au cœur de l'actualité.

Au "JDD", une arrivée qui suscite un tollé

L'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du Journal du Dimanche intervient après une série de remplacements à la tête du journal. L'ancien directeur de la rédaction de Valeurs actuelles doit succéder à Jérôme Béglé, nommé directeur général de la rédaction de Paris Match. Chroniqueur régulier sur CNews, Jérôme Béglé était arrivé début 2022 à la tête du JDD, provoquant déjà à l'époque la "vive préoccupation" de la rédaction à moins de 100 jours de la présidentielle.

Mais cette fois, le choix de Geoffroy Lejeune a "ulcéré" la rédaction de l'hebdomadaire, qui s'est mise en grève à la quasi-unanimité. "Sous la direction de Geoffroy Lejeune, Valeurs actuelles a propagé des attaques haineuses et de fausses informations", alerte un communiqué de la société des journalistes du JDD.

"Nous refusons que le 'JDD' emprunte cette voie. Le 'JDD' n'est pas un journal d'opinion." La SDJ du "Journal du Dimanche" dans un communiqué

Désormais, la rédaction du JDD a lancé un bras de fer avec la direction pour tenter de se faire entendre. "Ce n'est pas seulement la rédaction, mais tous les services du journal – fabrication, distribution, publicité... – qui s'inquiètent pour la pérennité même du titre", prévient encore la SDJ du journal.