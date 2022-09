Crise énergétique : les vendeurs de bois de chauffage peinent à répondre à la demande

Face à la crise énergétique, de plus en plus de ménages se chauffent avec du bois, et les professionnels peinent à répondre à la demande.

Dans la Vienne, Benoit Beaufils enchaîne les livraisons de bois chez des particuliers qui l'utilisent pour leur chauffage. Les délais s'allongent pour répondre à la demande, alors qu'il réalise chaque jour déjà une dizaine de livraisons. Le stère de bois coûte 20 euros de plus cette année. La facture s'est alourdie de 100 euros pour un acheteur, qui a anticipé d'autres hausses éventuelles en achetant assez de bois pour assurer son chauffage pendant deux ans.



La solution du séchoir

Pour le couple qui a fait cet achat, le bois reste plus intéressant que le chauffage électrique, qu'il utilise le moins possible. La hausse des prix, Benoit Beaufils l'explique par l'augmentation des charges : abattage, transport et surtout l'électricité pour les machines de transformation du bois. En Alsace, un négociant a trouvé le moyen de livrer tous ses clients. Son carnet de commandes est prêt jusqu'à fin mars, et il peut vendre du bois sec prêt à l'emploi grâce à un séchoir. Certains professionnels ont décidé de limiter le nombre de stères vendus pour pouvoir satisfaire un maximum de clients avant l'hiver.